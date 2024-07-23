Взаимодействие с дальневосточным прицелом. Во Дворце Независимости 23 июля губернатор Амурской области России. Это первый визит Василия Орлова в Беларусь в качестве главы региона.

С Дальним Востоком наша страна работает давно, на счету много успешных примеров - от строительства до передовых технологий. Сейчас задача - определить четкий план сотрудничества. Минск и Благовещенск разделяют почти 8,5 тыс. км, но мы тесно переплетены совместной историей и масштабными проектами. Например, в Амурской области находится "столица БАМа". На этой всесоюзной стройке трудились около 60 тыс. белорусов. Наши специалисты также участвовали в строительстве космодрома Восточный, и потенциально есть возможность для более активного взаимодействия. Строительная сфера выходит на первый план, и сейчас в регионе запрос на возведение жилья и объектов инфраструктуры. Компетенции наших специалистов лишними не будут.

Активно развивается Благовещенск. Как мне рассказывали, только стройплощадка Дальневосточного квартала предусматривает возведение в городе около 334 тыс. кв. м жилья. Планы региона по увеличению добычи полезных ископаемых позволяют рассчитывать на продолжение поставок карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Ваша область - экспортер электроэнергии. Интенсивное развитие электротранспорта в соседнем Китае вскоре перекинется через Амур и потребует более динамичного развития специальной электрозарядной инфраструктуры, составляющие элементы которой у нас производятся и более пяти лет успешно эксплуатируются. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Что касается агропромышленного комплекса, здесь Президент отметил интерес белорусских ученых-аграриев к проектам Амурской области по модернизации материально-технической и технологической базы растениеводства, животноводства, селекции сельскохозяйственных культур, перерабатывающей промышленности. "Компетенции у Беларуси серьезные в этом плане", - подчеркнул он.

Российский регион заинтересован в сотрудничестве по линии АПК, глубокой переработки продукции. Перспективные сферы - деревообработка и добывающая промышленность. В Амурской области востребована наша техника. Так, 40 % тракторов и каждый четвертый комбайн - белорусского производства. Губернатор предлагает создать мультибрендовый центр с прицелом в том числе на соседние регионы.

Природный потенциал области позволяет значительно диверсифицировать номенклатуру выращиваемой сельхозпродукции. И в этом мы готовы вас поддержать. Кроме того, в помощь будут и машины сельскохозяйственного назначения, включая тракторную технику, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, навесное оборудование к ним, оборудование для животноводческих и молочно-товарных комплексов. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Александр Лукашенко также обозначил возможности Беларуси по наращиванию экспорта в Амурскую область всей востребованной продовольственной продукции, в том числе соков и детского питания, иных необходимых товаров.

"При этом возможно создание в области белорусского торгового дома для налаживания и организации прямых поставок наших продуктов питания в регион для нужд учреждений социальной сферы, а также розничной торговли", - добавил Президент.

Глава государства обратил внимание, что озвучил далеко не полный перечень направлений, по которым уже создан определенный задел.

"Но мы открыты для дальнейшего сотрудничества по самому широкому спектру товаров и услуг, - заверил Александр Лукашенко. - Ваши пожелания будут непременно восприняты как сигнал к действию". Президент подчеркнул готовность Беларуси оказать всяческую помощь и поддержку этому российскому региону, далекому для белорусов только географически, но абсолютно не чужому.

В области реализуется логистический проект "Амурский коридор", который включает в себя несколько инфраструктурных объектов, предлагают присоединиться белорусам.

Амурская область находится на границе с Китайской Народной Республикой, что создает уникальные возможности для кооперации. По поручению Владимира Владимировича Путина у нас строится конгрессно-выставочный центр, построен международный автомобильный мост через реку Амур, планируется строительство еще одного железнодорожного моста. Сейчас строится канатная дорога, которая свяжет Благовещенск и Хэйхэ и позволит развивать туристический обмен. Все вместе мы это называем Амурским транспортным коридором. Мы предлагаем белорусским инвесторам, предприятиям поработать, представить свою продукцию и воспользоваться этими логистическими возможностями. Василий Орлов, губернатор Амурской области России