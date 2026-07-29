Взаимодополняемые экономики без конкуренции: как Беларусь помогает Турции зарабатывать больше

Белорусская продукция востребована в Турции в том числе благодаря взаимодополняемости экономик двух стран. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции Анатолий Глаз в "Актуальном интервью".

По его словам, Турция активно торгует со всем миром, что открывает дополнительные возможности для белорусских товаров. "Белорусская продукция очень востребована, потому что Турция торгует со всем миром. У нее очень большой экспортный товарооборот: с Европейским союзом есть соответствующее соглашение, со всеми странами Африки, с другими странами. Турция занимает лидирующие позиции", - отметил посол.

Анатолий Глаз подчеркнул, что Беларусь поставляет в Турцию не сырье, а готовые продукты. "А наша продукция позволяет Турции произвести конечный продукт с большей добавленной стоимостью. И мы поставляем не сырье, а уже сделанный продукт. Поэтому у нас взаимодополняющие экономики, взаимодополняющие структуры и нет конкуренции. Это, кстати, Турция тоже очень хорошо понимает и дает нам возможность наращивать товарооборот", - сказал он.

Особую ценность представляют те виды белорусской продукции, которые сложно найти на мировом рынке. "Есть ряд белорусской продукции, которая практически нигде в мире не производится сегодня. Либо ее нельзя купить в силу региональной ситуации. И это тоже мгновенно для Турции становится очень интересным", - пояснил дипломат.

Посол также отметил важность перехода от простой торговли к промышленной кооперации. "Плюс есть направление, о котором много в последние годы говорит глава государства, - промышленная кооперация. Президент (Александр Лукашенко - прим. ред.) совершенно правильно давно отметил, сегодня простая торговля не работает. И турецкой стороне это тоже очень интересно, это может позволить им выходить на более маржинальные рынки", - заключил Анатолий Глаз.

Таким образом, по оценке посла Беларуси в Турции, сотрудничество двух стран имеет значительный потенциал благодаря взаимодополняемости экономик, спросу на уникальную белорусскую продукцию и заинтересованности в развитии промышленной кооперации.