Взаимовыгодный диалог двух столиц: Минск и Бишкек расширяют сотрудничество

Взаимовыгодное сотрудничество Минска и Бишкека 9 ноября обсуждают представители Кыргызстана и мэрии белорусской столицы.

В программе - подписание дорожной карты на 2027 год и расширение списка точек взаимного интереса. Коммунальное хозяйство, продукция минских автосборочных промышленных гигантов и технологии строительства мостов - все это демонстрируют гостям Минска. Задача - обменяться опытом и заключить реальные контракты.

Александр Черников, зампредседателя Мингорисполкома: "И Минск, и Бишкек с 2008 года связывают теплые отношения. Товарооборот между городами постоянно растет. Сегодня мы поставляем в Кыргызстан трактора МТЗ. Гости посетят это предприятие, кроме этого, мы им хотим показать то, что у нас есть в городском хозяйстве".

Атай Муратбек заместитель мэра Бишкека (Кыргызстан): "Целью визита является подписание между мэрией Бишкека и Мингорисполкомом плана работы на 2028-2029 годы. Уверен, что это станет новым импульсом. Нам есть над чем работать, есть очень много точек соприкосновения".

В 2026 году минские промышленники поставили в Кыргызстан 43 единицы тракторов МТЗ, 9 единиц шасси производства МАЗ. Особый акцент сегодня делается на развитии сотрудничества в сфере фармацевтики и высоких технологий.