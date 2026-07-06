Wildberries запустил в Беларуси программу "Платформа роста"

Белорусские бренды получили мощный импульс для выхода на внешние рынки. Wildberries запустила в нашей стране проект "Платформа роста".



Беларусь стала третьей после России и Узбекистана, где заработала программа. Это комплексная поддержка локальных производителей - от обучения до продвижения товаров на международных рынках.



На последней информации к "Платформе роста" присоединилось более 1,5 тыс. брендов, и их количество постоянно увеличивается.