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Wildberries объявил о борьбе с шопоголиками
В маркетплейсе Wildberries пояснили практику платного возврата товаров на российском рынке. Как отметила гендиректор компании, эта мера направлена не на честных покупателей, а на шопоголиков. Руководитель подчеркнула, что маркетплейс не требует средств за возврат некачественных товаров. В настоящее время идет работа над инструментом, который позволит возвращать деньги покупателям сразу.
Отметим, с 2021 года на Wildberries действует программа ответственных покупок. Российские покупатели, которые возвращают мало вещей, могут не оплачивать услугу обратной транспортировки товаров. У нас возврат бесплатный вне зависимости от количества. Ранее сообщалось о том, что маркетплейс заблокировал аккаунты свыше 300 продавцов. Их заподозрили в использовании серых схем.
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