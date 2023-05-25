Wildberries объявил о борьбе с шопоголиками

В маркетплейсе Wildberries пояснили практику платного возврата товаров на российском рынке. Как отметила гендиректор компании, эта мера направлена не на честных покупателей, а на шопоголиков. Руководитель подчеркнула, что маркетплейс не требует средств за возврат некачественных товаров. В настоящее время идет работа над инструментом, который позволит возвращать деньги покупателям сразу.



Отметим, с 2021 года на Wildberries действует программа ответственных покупок. Российские покупатели, которые возвращают мало вещей, могут не оплачивать услугу обратной транспортировки товаров. У нас возврат бесплатный вне зависимости от количества. Ранее сообщалось о том, что маркетплейс заблокировал аккаунты свыше 300 продавцов. Их заподозрили в использовании серых схем.