Wildberries перешел на расчеты в национальных валютах с зарубежными партнерами

Крупнейший в России маркетплейс Wildberries перешел на расчеты с международными представителями бизнеса в их национальных валютах. Например, белорусским предпринимателям перечисления осуществляются в белорусских рублях, казахским - в тенге, армянским - в драмах. Новая финансовая политика распространяется как на продавцов товаров, так и владельцев партнерских пунктов выдачи заказов и сортировочных центров. Отметим, оборот компании по итогам 2021 года вырос на 93 %. В этом году открыты новые логистические объекты в Кыргызстане и Армении, а также запущены продажи в Узбекистане. А количество продавцов на Wildberries с начала года выросло: сейчас почти 750 тысяч.