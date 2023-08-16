Wildberries снова ввел плату за возврат товара

Wildberries снова начал брать плату за возврат товара вне зависимости от причины, по которой покупатель вынужден отказаться от покупки, сообщает Sputnik.

Ранее у маркетплейса уже были аналогичные проблемы, когда МАРТ неоднократно требовал от Wildberries отказаться от этих необоснованных платежей.

Сначала компания выполнила предписание об этом, но потом снова начала требовать деньги от покупателей за возврат товаров надлежащего качества - например, за одежду, которая не подошла по размеру или фасону.

Дело дошло до суда, который Wildberries проиграл. На должностное лицо компании наложили два штрафа - за нарушение законодательства о торговле и защите прав потребителей, а также за неисполнение предписания МАРТ в установленные сроки.

Однако с недавнего времени с клиентов снова стали взимать плату за возврат.

Суммы за возврат указываются сразу при оформлении покупки, и кажутся не такими уж и большими - чуть более трех рублей, но небольшими они выглядят, если заказ оформлен на крупную сумму. Если товар стоит меньше трех рублей, то получается, что за его возврат придется заплатить даже больше, чем стоимость.

Деньги снимут с карточки клиента вне зависимости от того, в каком виде этот товар придет, даже если в поврежденном или испорченном.

Маркетплейс в Беларуси записан на местное юрлицо - ООО "ИМВБРБ". До весны 2022 года площадка официально проводила платежи через свою российскую фирму.

В марте прошлого года белорусский сегмент перевели на белорусское ООО "Вайлдберриз". Затем бизнес перевели на ООО "ИМВБРБ".