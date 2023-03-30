Wildberries запустит собственный сервис путешествий

Крупный российский маркетплейс Wildberries расширяет сферу деятельности. Компания решила запустить собственный сервис путешествий. Портал туристических услуг позволит приобрести железнодорожные и авиабилеты, а также билеты на автобусы. Сервис поможет построить удобные и выгодные маршруты, предложит несколько вариантов с разной стоимостью и видами транспорта. Пока речь идет о путешествиях внутри России. Придет ли такая услуга и в Беларусь - не сообщается.