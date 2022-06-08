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WSJ: США рассматривают возможность отмены санкций против Беларуси
То, что Штаты просчитались, - факт. США уже сейчас активно рассматривают возможность отменить на шесть месяцев санкции в отношении отрасли калийных удобрений Беларуси в обмен на создание коридора для транспортировки зерна из Украины. Об этом сообщила газета "Уолл Стрит Джорнал" со ссылкой на источники в американской администрации. Идея состоит в том, чтобы транспортировать украинское зерно по железной дороге по территории Беларуси в портовый город Клайпеду, а не направлять его морским путем по Черному морю. Соответствующую инициативу поддерживают, как пишет издание, сотрудники ООН и ряд дипломатов. Авторы статьи утверждают, что Совет нацбезопасности Белого дома считает, что "возможное соглашение оказывается единственным жизнеспособным вариантом, пусть и довольно сложным".
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