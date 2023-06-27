X Форум регионов Беларуси и России сегодня стартовал в Уфе

X, юбилейный Форум регионов Беларуси и России сегодня стартовал в Уфе. На два дня это главная диалоговая площадка союзной интеграции - от промышленности, аграрного бизнеса до информационной безопасности и туризма. Сфера наших интересов широка, мы готовы их продвигать. Копилка двусторонних соглашений и контрактов сегодня потяжелела. К тому же мы открыли и свои новые дилерские центры. О выгодном сотрудничестве регионов - Светлана Лукьянюк.

Белорусского здесь, в Башкортостане, становится все больше. Регион твердо держит курс на кооперацию. Более 30 взаимных визитов разных уровней только за прошлый год. Поэтому неслучайно Форум регионов Беларуси и России принимает Уфа.



Мы начинаем производить сами то, что мы должны производить. И не зависим больше от капризов, от каких-то там политических событий. Мы сами будем одевать себя, кормить себя, ездить сами будем. Поэтому Беларусь, конечно, в этом плане сделала серьезный рывок. Мы всегда говорим: вы очень хорошо продвинулись. Сохранили легкую промышленность, сохранили машиностроение, сохранили высокотехнологическое производство. Радий Хабиров, глава Башкортостана (Россия)



На форум мы приехали с конкретными проектами. Зная популярность белорусских продуктов, открыли первый магазин, где все наше.



Ассортимент готовы расширять, как и количество магазинов, слыша своих покупателей. А их здесь немало. Мясное и молочное идет на ура. А кто-то приходит и за конфетами, и соками.



Что касается одежды, то марку "сделано в Беларуси" активно рекламирует само руководство Башкортостана.



Примеряет пиджаки и глава республики, а у министра внешнеэкономических связей и вовсе целый гардероб белорусский.



Мы с удовольствием носим костюмы, потому что они очень красивые прежде всего, что важно женщине любой. Во-вторых, у них приемлемая цена и, конечно, очень хорошее качество. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана (Россия)



Наш магазин в большом торговом центре, но среди других точно не затеряется. Покупатели идут по адресу и готовы платить за стиль.



Я считаю, что премиального класса у нас бутик. Преобладает везде натуральная ткань. Наталия Файзулгаянова, управляющая магазином белорусской одежды



Свой класс держит и белорусская техника. Дилерский центр МАЗ открыли в сентябре 2022-го. Удачное место вдоль федеральной трассы. Наши большие машины видны издалека. Сейчас обсуждают поставки самосвалов и коммунальной техники. Грузовики здесь в высоком спросе.



С открытия мы продали более 60 единиц техники. Мы видим на дорогах все больше и больше техники Минского автомобильного завода. Это самосвальная техника, это тягачи. Мы сюда поставили порядка 5 комбинированных дорожных машин, которые занимаются содержанием дорог. Никита Морозов, директор ООО "Уралмаш"



Первые соглашения уже есть в копилке юбилейного форума: у союзов женщин двух стран, у наших областей с российскими регионами, у БКМ холдинга на поставку трамваем и у Гомсельмаша. Сегодня открыли и учебный класс в аграрном университете, подписями скрепили новые поставки машин.



Для того чтобы техника эксплуатировалась в умелых руках, нужно научить как студентов, так механизаторов, так и инженерные кадры. Они могут в режиме онлайн задать определенные вопросы нашим конструкторам, нашим разработчикам, нашим инженерным службам. Александр Новиков, гендиректор ОАО "Гомсельмаш"



Теперь свой сервисный центр будет здесь и у наших комбайнов. Парк становится все больше. Если в прошлом году в Башкортостан приехала более 40 комбайнов, то в это будет больше полусотни. А в этих стенах сейчас организована нужная предсезонная и предпродажная подготовка машин. Кроме того, быстрый ремонт прямо на поле, максимум два часа.



Регион втрое готов больше покупать комбайнов. Пока же в парке из 4 тысяч машин 11 % белорусских. Но это только пока.



С прошлого года все западные бренды сбежали просто из России. Бросили специнвестконтракты, все договоренности. Поэтому для того чтобы сегодня остаться на нашем общем союзном рынке, у нас есть два базовых производителя: Гомсельмаш в Беларуси, Россельмаш в Ростове-на-Дону. Если мы сохраним динамику последних лет на уровне 35-40 %, то я думаю, что паритет двух союзных производителей - Ростова и Гомеля - 50 на 50 нас полностью устраивает. Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России



И таких примеров удачной совместной работы становится все больше. Форум регионов для многих - это место новой долгосрочной работы вместе.



Мы в этом году на нашем X форуме подпишем договоров и соглашений с российскими и белорусскими компаниями, субъектами Российской Федерации и субъектами Беларуси более чем на 150 млрд рублей. Юрий Воробьев, зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания России



Точную цифру уже подсчитают завтра. А сегодня торжественное открытие форума спикерами Совета Республики и Совета Федерации. На два дня Уфа - главная площадка союзной интеграции.



Улица дружбы встречает своими подворьями и угощает национальными блюдами. Хлебосольность двух народов здесь почувствует каждый.



Промышленные гиганты двух стран привезли новинки техники и то, что делают в кооперации, закрывая все вопросы по импортозамещению: двигатели, шасси, кабины и колеса. Об этом детально говорили и на тематических секциях.



Очень важно нам не конкурировать, а взаимодополнять друг друга. Как пример могу привести, например, в Беларуси открыта биотехническая корпорация, которая производит комбикорма, различные биодобавки. И мощности этой корпорации позволяют и на российский рынок работать в том числе. Тогда встает вопрос: зачем в Российской Федерации делать такое же предприятие. Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси



Законодатели говорили и о сотрудничестве городов и районов, правовой базе и единой аграрной политике.



Два народа связывает и большая историческая память. В Уфе сегодня встречали "Поезд Памяти". Отправился он неделю назад с брестского вокзала.



Поезд проехал уже 5 тысяч километров из 9. Финиш акции в Москве. Он собрал более 200 ребят из Беларуси, России, Кыргызстана и Армении.

