XI Форум регионов Беларуси и России пройдет на самом высоком уровне

Форум регионов Беларуси и России в 2024 году пройдет на самом высоком уровне. В этом коллег заверила белорусская сторона во время заседания рабочих групп Совета Республики и Аппарата Совета Федерации.

Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокусе". Совместные гуманитарные проекты, социальные программы и экономические связи в этом году будут укреплять в измененном формате. Форум в конце июня пройдет сразу в трех городах: Витебске, Полоцке и Новополоцке. Для этого необходимо тщательно продумать логистику.

