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XI Форум регионов Беларуси и России пройдет на самом высоком уровне
Форум регионов Беларуси и России в 2024 году пройдет на самом высоком уровне. В этом коллег заверила белорусская сторона во время заседания рабочих групп Совета Республики и Аппарата Совета Федерации.
Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокусе". Совместные гуманитарные проекты, социальные программы и экономические связи в этом году будут укреплять в измененном формате. Форум в конце июня пройдет сразу в трех городах: Витебске, Полоцке и Новополоцке. Для этого необходимо тщательно продумать логистику.
Всего будет организовано 9 секций, тематика уже согласована.
Форум регионов зарекомендовал себя площадкой по развитию и укреплению экономических связей. В прошлом году в Уфе собрались свыше тысячи участников и заключили контракты на 100 млрд российских рублей.
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