XII Форум регионов Беларуси и России стартует в Нижнем Новгороде. Главные темы и ожидания

Укрепить торгово-экономические, научно-образовательные и культурные связи Союзного государства - Форум регионов Беларуси и России стартует в Нижнем Новгороде. Тема этого года - молодежная политика и наследие Великой Победы.

Первый Форум регионов прошел в 2014 году в Минске. Он был посвящен взаимодействию в агропромышленной сфере. Идея зарекомендовала себя как хороший пример развития регионального сотрудничества двух стран.

География Форума регионов Беларуси и России

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c228e567-6f68-4cc4-8b34-a8157b795e08/conversions/e8eea083-ac35-4ffa-b696-d692eddc52bc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c228e567-6f68-4cc4-8b34-a8157b795e08/conversions/e8eea083-ac35-4ffa-b696-d692eddc52bc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c228e567-6f68-4cc4-8b34-a8157b795e08/conversions/e8eea083-ac35-4ffa-b696-d692eddc52bc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c228e567-6f68-4cc4-8b34-a8157b795e08/conversions/e8eea083-ac35-4ffa-b696-d692eddc52bc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Было принято решение проводить форум ежегодно: поочередно в каждой из стран. За эти годы его принимали Сочи, Минск и Минская область, Москва, Могилев, Санкт-Петербург, Гродно, Уфа, Витебск и Витебская область. А в 2025 году - Нижний Новгород.

Форум регионов Беларуси и России в цифрах

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ab770e5-c285-4559-8aab-14a37ba67674/conversions/66283505-add6-49ea-8aea-d9df2a80d125-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ab770e5-c285-4559-8aab-14a37ba67674/conversions/66283505-add6-49ea-8aea-d9df2a80d125-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ab770e5-c285-4559-8aab-14a37ba67674/conversions/66283505-add6-49ea-8aea-d9df2a80d125-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ab770e5-c285-4559-8aab-14a37ba67674/conversions/66283505-add6-49ea-8aea-d9df2a80d125-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кстати, предыдущий, XI Форум Беларуси и России, который прошел в Витебской области, обновил свои абсолютные рекорды. Было подписано порядка 250 соглашений о сотрудничестве, заключено контрактов на сумму более 1 млрд белорусских рублей. В этом году, как ожидается, будет подписано более 100 контрактов на сумму свыше 700 млн белорусских рублей.

Темы XII Форума регионов Беларуси и России - 2025

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/789e7d28-047f-4f0b-8487-baa5e4f18893/conversions/6d9c020c-d082-41f7-b720-4869bf8639cc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/789e7d28-047f-4f0b-8487-baa5e4f18893/conversions/6d9c020c-d082-41f7-b720-4869bf8639cc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/789e7d28-047f-4f0b-8487-baa5e4f18893/conversions/6d9c020c-d082-41f7-b720-4869bf8639cc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/789e7d28-047f-4f0b-8487-baa5e4f18893/conversions/6d9c020c-d082-41f7-b720-4869bf8639cc-xl-___webp_1920.webp 1920w