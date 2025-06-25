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XII Форум регионов Беларуси и России стартует в Нижнем Новгороде. Главные темы и ожидания
Укрепить торгово-экономические, научно-образовательные и культурные связи Союзного государства - Форум регионов Беларуси и России стартует в Нижнем Новгороде. Тема этого года - молодежная политика и наследие Великой Победы.
Первый Форум регионов прошел в 2014 году в Минске. Он был посвящен взаимодействию в агропромышленной сфере. Идея зарекомендовала себя как хороший пример развития регионального сотрудничества двух стран.
География Форума регионов Беларуси и России
Было принято решение проводить форум ежегодно: поочередно в каждой из стран. За эти годы его принимали Сочи, Минск и Минская область, Москва, Могилев, Санкт-Петербург, Гродно, Уфа, Витебск и Витебская область. А в 2025 году - Нижний Новгород.
Форум регионов Беларуси и России в цифрах
Кстати, предыдущий, XI Форум Беларуси и России, который прошел в Витебской области, обновил свои абсолютные рекорды. Было подписано порядка 250 соглашений о сотрудничестве, заключено контрактов на сумму более 1 млрд белорусских рублей. В этом году, как ожидается, будет подписано более 100 контрактов на сумму свыше 700 млн белорусских рублей.
Темы XII Форума регионов Беларуси и России - 2025
Всего во время форума будет работать 7 секций - это правовое сотрудничество в рамках Союзного государства, межрегиональное сотрудничество, молодежная политика и молодежные объединения в развитии трансграничных связей России и Беларуси, промышленная кооперация, аграрный сектор и сохранение исторической памяти.