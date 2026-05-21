XX Гомельский экономический форум: акцент на приграничном сотрудничестве Беларуси и России
В городе над Сожем начал работу XX Гомельский экономический форум. Программой мероприятия, в котором принимают участие более 400 представителей из 13 стран, запланировано проведение 5 стратегических сессий.
21 мая в центре внимания было укрепление приграничного сотрудничества регионов Беларуси и России. Старт мероприятиям на площадках областного центра дал V Региональный бизнес-форум "Гомель - Брянск". Брянская область - крупнейший экономический партнер Гомельщины. Только за I квартал 2026 года темпы роста товарооборота возросли до 120 %. Основными двигателями роста являются машиностроение, строительство, мясопереработка и пищевая промышленность. Теперь намечен курс на тесную промышленную кооперацию.
Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
"Мы обсуждали реализацию серьезных проектов не только для наших регионов в Гомельщине и Брянщине, но и для Союзного государства. Сегодня это совместная работа "Термотрон-Завода" и Гомельского электротехнического завода. Впереди развитие скоростных дорог, учета, контроля, возможностей этих дорог. За год произошло серьезное переоснащение, два предприятия готовы участвовать в проектах, которые проходят на территории Российской Федерации и Республики Беларусь. Мы готовы включиться в будущее быстрое развитие этих проектов".
Егор Ковальчук, и. о. губернатора Брянской области России:
"Я рассчитываю, что мы нарастим сотрудничество в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, потому что эти компетенции есть как со стороны Гомельской области, так и со стороны Брянской области. И, безусловно, мы должны взаимодополняться и, как заметил Иван Иванович (Крупко. - Прим. ред.), развиваться в сфере экспорта".
22 мая работа форума продолжится. Во время пленарного заседания будет представлен экономический и инвестиционный потенциал Гомельской области, перспективные проекты, в реализации которых заинтересован регион. Важной частью форума станет выставка возможностей крупнейших предприятий области.