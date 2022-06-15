XXV Международный экономический форум открылся в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге открылся XXV Международный экономический форум. Здесь собрались самые влиятельные политики и бизнесмены России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Нашу страну представляет делегация во главе с вице-премьером Николаем Снопковым.

Из Питера передает Мария Петрашко.

"Новый мир - новые возможности". Это не только о говорящих роботах. Это девиз юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума. Эта фраза идеально отражает российско-белорусское сотрудничество.

Чем больше давление извне, тем крепче интеграция - о том, почему санкционное давление Беларуси и России не страшно, звучало в кулуарах Петербургского экономического форума буквально весь день.





Все дает возможность для активизации сотрудничества между нашей областью и Беларусью. Более того, вот недавно, буквально три дня назад, вернулись мои коллеги из Беларуси с очень конкретными такими проектами. Во-первых, это все, что касается техники добычи, это все, что касается общественного транспорта и коммунальной техники и ряда направлений. Пока рано об этом говорить, но эта история с логистикой, в том числе той продукции, которая производится в республике. Мурманск является побратимом города Минска. Поэтому нас точно связывают базовые отношения. Ты точно будем работать и наращивать сотрудничество.

Коммунальная и сельхозтехника, промышленная кооперация - все это ищут в Беларуси как в надежном партнере.

Платформа нашего взаимодействия достаточно крепка, фундаментальна и обеспечивает постоянно растущий товарооборот. Поэтому, я думаю, что мы можем поискать новые направления в области более глубокой переработки той же сельхозпродукции, выход на рынок с новыми моделями тракторов, которые конкурировали бы с ведущими мировыми брендами. Большая работа может быть налажена в области взаимного проникновения для производства коммунальной техники, потому что соответствующие компетенции в Беларуси есть, а у нас есть соответствующие комплектующие для этой техники. Важно исходить из того, кто ищет, тот всегда найдет. Олег Николаев, глава Чувашской Республики

Программа форума очень богата. К уже имеющимся проектам вот-вот добавятся новые. Особенно когда для России как никогда актуален вопрос импортозамещения и поиска новых производственных цепочек.

Здесь же мы собираем урожай не только настоящий, но и экономический. У нас была делегация Республики Беларусь. Возглавлял ее заместитель министра промышленности господин Пархомчик и были заместители генерального директора компании МАЗ, на котором была расширенная встреча с нашими производителями. Мы предлагали коллегам комплектующие для их производства. Они также заинтересовали нас своей продукцией, хотя мы с ними тоже сотрудничаем уже не первый год.

Конечно, сотрудничество с Беларусью и обмен опытом идет и на международной арене.

В Беларуси, например, некоторые выпуски Юрия Дудя вообще признаны экстремистскими. Мы считаем это абсолютно оправданным. Планируется ли в России применять уже опыт Беларуси в информационной политике в защите информационной безопасности, особенно помня, как тот же Дудь перебирал факты бесланской трагедии в своем фильме? Мария Петрашко, политический обозреватель Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании





У нас между агентствами, между средствами массовой информации есть соответствующие соглашения. Я имею в виду российскими и белорусскими. У нас проходят консультации по линии Министерства иностранных дел, в рамках Союзного государства господин Мезенцев уделяет повышенное внимание этой сфере. Мы обмениваемся опытом, лучшими практиками, в чем-то содействуем друг другу. Поэтому диалог очень живой. Он не прерывается. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Обсуждать информационную безопасность, конечно, стоит с теми, кто знаком с понятием фейк и розыгрыш лично. С пранкерами Лексусом и Вованом обсудили мемы, которые вроде как должны были ударить, но играют положительную роль.

Проще говоря, положительный образ страны и ее руководства достигается делом и разбить его словом, пусть даже фейком, не так просто. Может, именно поэтому в Беларуси заинтересованы не только как в торговом партнере. На кону и туристическая перспектива.

Те встречи, которые были проведены в рамках нашего визита, сегодня дают плоды и результаты. Первое сегодня здесь, на питерском международном экономическом форуме, мы подписываем соглашение по двум инвестиционным проектам с компанией "Амкодор". Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан