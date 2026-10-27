XXX Белорусский энергетический и экологический форум Energy Expo пройдет с 27 по 30 октября

Минск приветствует участников и гостей XXX Белорусского энергетического и экологического форума Energy Expo. Это крупнейшее отраслевое событие года, которое объединит на одной площадке представителей госорганов, ведущих производителей оборудования и разработчиков технологий.

Откроет форум пленарная сессия. Ее посвятят важнейшим темам профильной повестки. В фокусе - энергетическая безопасность, цифровизация и внедрение технологий искусственного интеллекта, а также перспективы международной кооперации.

Традиционно работу форума сопровождают специализированные выставки. Тематические экспозиции охватывают буквально все сферы: от атомной энергетики и нефтехимии до систем умного освещения и современных решений для городской среды.

В юбилейный год форум увеличил масштаб. Energy Expo 2026 - это 10 тыс. кв. м выставочной площади и более 200 компаний-участниц, включая зарубежных партнеров. В их числе - представители России, Китая, Ирана и Узбекистана. География участников охватывает 9 государств, а в деловой программе - более трех десятков мероприятий.