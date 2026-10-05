Яблочный сезон - 2026: технологии помогают в заготовке урожая в Клецком районе

В Беларуси в самом разгаре сезон сбора и переработки фруктов. Настоящий яблочный триумф у аграриев Клецкого района - урожай удался весомый. Справляться с рекордными фруктовыми килограммами садоводам помогает спецкомбайн.

Вслед за садом темп наращивает и переработка: масштабная роботизация производства проходит на местном заводе.

Расскажем, как высокие технологии помогают в заготовке фруктовых витаминов.

Детское пюре и белорусский зефир из урожая из Клецка

Яблочный триумф! Так об урожае фруктов-2026 говорят на предприятии в Клецке. 15 лет назад здесь заложили плодовый сад, и теперь он щедро радует аграриев.

Свыше 130 га фруктовых насаждений. Бригада в день собирает 30-40 контейнеров яблок.

"В этом году яблоки намного лучше, чем в прошлом", - отметила Наталья Новик, сотрудник предприятия по переработке яблок.

В этом сезоне на предприятии техническая премьера: убирать фруктовые плантации помогает комбайн. Часть собранного урожая пойдет на переработку, более поздние сорта - на хранение.

Вслед за садом темп наращивает и переработка: масштабная роботизация производства проходит на местном заводе. Новая техника уже задействована на упаковке и погрузке продукции. Чтобы не упустить витаминные килограммы и заготовить еще больше фруктов, яблоки принимают и от населения.

Станислав Цвирко, местный житель:

"Привожу яблоки почти каждый день, т. к. урожай хороший. Вопросов нет никаких. Тут все организовано: привез, взвесил и сразу получил деньги".

Приготовленное пюре проходит мгновенную термическую обработку. Полуфабрикат остается свежим, густым и ароматным на протяжении 2 лет. Главный секрет - в умной упаковке. Это уверенная подушка фруктовой безопасности на случай неурожайного следующего года. Из плодов этого сезона уже готовят соки и пюре для детей. Продукция поступает не только на отечественный рынок.

Ирина Кривко, замдиректора по производству предприятия по переработке яблок:

"Предприятие сегодня работает на полную загрузку. У нас основной сезон переработки яблок. Хотя мы начинаем основную работу с июня месяца: это клубника, малина, черника, яблоко, кабачок, тыква. Перерабатываем в сутки 100 т яблок. А в целом за этот сезон мы уже заготовили 2,5 тыс. т яблока".

Екатерина Балухо, замдиректора по коммерческим вопросам предприятия по переработке яблок:

"У нашего предприятия большой экспортный потенциал. На данный момент мы поставляем продукцию в Россию, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан".

Яблочное пюре идет и на другие белорусские предприятия, где оно становится основой для нежного зефира, пастилы и фруктовых джемов.