Яблоневый рай: как в хозяйстве Молодечненского района занимаются выращиванием витаминной продукции

Большое внимание в нынешнем агросезоне в Беларуси уделяют садовым плодам. Так, в фермерском хозяйстве "Спартан-Агро" яблоко - это не просто фрукт, а настоящий арт-объект. Урожайность здесь составляет до 80 тонн с гектара. Задача - не только вырастить, но и сохранить урожай. Комплекс, в котором хранятся яблоки, с газовой средой: плод словно "засыпает" в атмосфере с минимальным кислородом и "просыпается" весной таким, будто его только что сорвали с дерева.

Игорь Абрамчик, руководитель крестьянского фермерского хозяйства "Спартан-Агро": "Автоматизированная система довольно современная. В хранилище стоит хорошее оборудование по микроклимату. Все хранилище компьютеризировано. Технологично подходя к хранению, мы можем продлевать срок хранения наших яблок".

Полив и питание деревьев в "Спартан-Агро" полностью автоматизированы, ведется GPS-мониторинг техники, компьютеризирован обмен документацией, которая затем стекается в одно облако, где аккумулируются все показатели и аналитика.

А начиналась история хозяйства в 1997 году с небольшого участка земли в 5 га, на которых располагалось 5 тыс. деревьев, рассказал Игорь Абрамчик. И вот спустя почти 30 лет "Спартан-Агро" является лидером в Минской области по количеству выращиваемых яблок.