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Ядвига Пилюк рассказала, какими качествами обладает сорт рапса "витень"
В "Актуальном интервью" Ядвига Пилюк, завотделом масличных культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию, рассказала о новом сорте рапса "витень".
Один из новейших сортов - среднеранний сорт "витень". Потенциал его урожайности в делянках в среднем достигал до 92 ц/га, а в Государственной инспекции по испытанию и охране сортов растений максимально - 71 ц/га. "Сорт пока один из уникальнейших и лучших. Он ничем не отличается от хороших гибридов. Мы должны получить его в 2026 году 1,1 млн т. То есть на 10 % должны увеличить валовый сбор или сохранить засеянные площади, а это более реально, но все от погоды зависит. Думаю, в 2026-м будет и то и другое, потому что поля сохранились, рапс сохранился, поэтому виды на урожайность хорошие", - заявила гостья интервью.
Завотделом масличных культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию предположила, что растущие потребности животноводства по рапсу в Беларуси должны выдержать.
Рапс - белковый концентрат, применяющийся для сбалансированного рациона животных и птиц.
К слову, даже маленький промах в выращивании культуры может привести к большому снижению урожайности. Помимо этой сложности есть и другая: чтобы районировать один сорт рапса необходимо 7-8 лет. Однако специалисты говорят, что в перспективе гибриды можно будет создавать за 5-6 лет.
Фото: pexels.com