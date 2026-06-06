Ядвига Пилюк рассказала, какими качествами обладает сорт рапса "витень"

Один из новейших сортов - среднеранний сорт "витень". Потенциал его урожайности в делянках в среднем достигал до 92 ц/га, а в Государственной инспекции по испытанию и охране сортов растений максимально - 71 ц/га. "Сорт пока один из уникальнейших и лучших. Он ничем не отличается от хороших гибридов. Мы должны получить его в 2026 году 1,1 млн т. То есть на 10 % должны увеличить валовый сбор или сохранить засеянные площади, а это более реально, но все от погоды зависит. Думаю, в 2026-м будет и то и другое, потому что поля сохранились, рапс сохранился, поэтому виды на урожайность хорошие", - заявила гостья интервью.