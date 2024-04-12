Японская иена упала до рекордно низкого уровня за последние 34 года

Японская иена упала до минимума за 34 года. Курс доллара к иене поднялся на торгах почти на 1 %.

Как пишет Bloomberg, за год японская валюта подешевела к американской почти на 15 %. Падение курса связывают с публикацией данных о росте потребительских цен в США выше прогнозов. Участники рынка не исключают, что Банк Японии проведет какие-либо валютные интервенции. Как заявил глава регулятора, влияние слабой иены на инфляцию станет слишком большим, поэтому возможна ответная реакция.