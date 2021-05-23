Ю. Чеботарь: Экономика преодолела пандемийный спад и вышла на траекторию роста

На неделе в правительстве был большой разговор про экономику. Подсчитали, как сработали на старте года все отрасли.



Итак, ВВП за четыре месяца вырос на 2,5 % по сравнению с таким же периодом прошлого года. Активно прибавила промышленность, она лидер общей копилки, плюс 11 %. Сальдо внешней торговли положительное - почти 830 миллионов долларов. Это и рекордный показатель за последние 10 лет. Реальный сектор подсчитывает прибыль - 3 миллиарда 300 миллионов рублей, вместо убытка в 5 миллиардов по кварталу.



Все социальные задачи выполнены, отмечают в правительстве. Реальные доходы белорусов растут, за квартал почти плюс 3 %. Бюджетники уже получают более 80 % от среднего заработка по стране. Уровень безработицы не выше 4 % по расчетам Международной организации труда.



На результаты полугодия Минэкономики смотрит оптимистично. Регулятор уверен, экономика преодолела пандемийный спад и вышла на траекторию роста. Об этом первый замминистра Юрий Чеботарь рассказал нашему корреспонденту.



