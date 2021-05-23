3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Ю. Чеботарь: Экономика преодолела пандемийный спад и вышла на траекторию роста
На неделе в правительстве был большой разговор про экономику. Подсчитали, как сработали на старте года все отрасли.
Итак, ВВП за четыре месяца вырос на 2,5 % по сравнению с таким же периодом прошлого года. Активно прибавила промышленность, она лидер общей копилки, плюс 11 %. Сальдо внешней торговли положительное - почти 830 миллионов долларов. Это и рекордный показатель за последние 10 лет. Реальный сектор подсчитывает прибыль - 3 миллиарда 300 миллионов рублей, вместо убытка в 5 миллиардов по кварталу.
Все социальные задачи выполнены, отмечают в правительстве. Реальные доходы белорусов растут, за квартал почти плюс 3 %. Бюджетники уже получают более 80 % от среднего заработка по стране. Уровень безработицы не выше 4 % по расчетам Международной организации труда.
На результаты полугодия Минэкономики смотрит оптимистично. Регулятор уверен, экономика преодолела пандемийный спад и вышла на траекторию роста. Об этом первый замминистра Юрий Чеботарь рассказал нашему корреспонденту.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
С чего начинается Родина - рассуждаем вместе в рубрике "Неспортивное поведение"
Председатель Беллегпрома: Роль профсоюзного движения на производстве значима и незаменима
"В открытом доступе": как в советское время чтили память защитников Брестской крепости
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов