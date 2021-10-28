Ю. Назаров: Проект указа о создании госкорпорации сельскохозяйственного машиностроения будет внесен в правительство до 1 ноября

Проект указа о создании госкорпорации сельскохозяйственного машиностроения будет внесен в правительство до 1 ноября. В него войдут сразу 5 предприятий: МТЗ, "Гомсельмаш", Минский моторный завод, "Бобруйскагромаш" и "Лидсельмаш". Об этом сегодня заявил вице-премьер Юрий Назаров, отвечая на вопросы парламентариев в Овальном зале. Это даст импульс для развития нашей промышленности. Ожидается, что по итогам года производство вырастет более чем на 5 %. Главная задача - эффективно работать в условиях санкций.



Что касается нефти, то вопрос с загрузкой нефтеперерабатывающих заводов нашей страны решен. Также создан месячный запас нефтепродуктов для внутреннего рынка.