Юбилейный БелАЗ: с конвейера сошел двухтысячный самосвал грузоподъемностью 220 тонн

Сергей Никифорович, гендиректор ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ": Уникальность машины в том, что это первая именная машина, которая сошла с конвейера белорусского автомобильного завода. До этого имена присваивались непосредственно в хозяйствах, в честь работников, которые посвятили всю свою жизнь, именно в части горнодобывающей промышленности. Сегодня самосвал вышел с именем выдающегося человека, который посвятил свою жизнь автомобилю и машиностроению. В машине применяются импортозамещенная продукция, комплектующие.