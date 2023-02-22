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Юбилейный БелАЗ: с конвейера сошел двухтысячный самосвал грузоподъемностью 220 тонн
Новый рубеж в истории БелАЗа. Двухтысячный самосвал грузоподъемностью 220 тонн сошел с конвейера. Впервые машина именная - в честь Николая Деревянко (первого директора завода). Именно под его руководством был создан отдел главного конструктора, а также сделана опытная модель, которая стала техническим прорывом своего времени. Сегодня из сборочного цеха карьерный гигант отправится в Кузбасс, что в Кемеровской области. А вместе с ним еще 15 таких же тяжеловозов. "Стройсервиз" - один из стратегических партнеров БелАЗа и лидеров по добыче угля в России. Сегодня там работают более 250 карьерных самосвалов и колесных бульдозеров. Ждут и новую поставку.
Сергей Никифорович, гендиректор ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ": Уникальность машины в том, что это первая именная машина, которая сошла с конвейера белорусского автомобильного завода. До этого имена присваивались непосредственно в хозяйствах, в честь работников, которые посвятили всю свою жизнь, именно в части горнодобывающей промышленности. Сегодня самосвал вышел с именем выдающегося человека, который посвятил свою жизнь автомобилю и машиностроению. В машине применяются импортозамещенная продукция, комплектующие.
Виталий Петров, директор компании "Стройсервис" (Россия): Годы работы показали, что техника надежная, производительная. Для нас 2000-й самосвал - это тоже событие. С каждым годом, с каждой единицей техники БелАЗ прогрессирует, создавая надежные самосвалы. Эти самосвалы возят уголь в забой, поэтому они на самом переднем плане в нашем производстве.
У нас разнообразная линейка выпускаемой техники. Самый популярный - это 130 или 136 тонн грузоподъемность. Это самосвалы серии 7513.
Самосвал под номером 7530 сегодня также один из самых востребованных. Эти машины работают в карьерах и угольных разрезах в Казахстане и Узбекистане, Монголии, Сербии, Индии. Ежегодно с конвейера в Жодино сходят почти 150 автогигантов серии. Кстати, автоконцерну в этом году - 75! Символически, накануне 23 февраля лучшим работникам вручили награды за труд.
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