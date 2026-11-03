Юлия Абухович объяснила, что способствует рекордным цифрам товарооборота Беларуси и России

Товарооборот Беларуси и России в 2026 году может достичь 70 млрд долларов. Этот рост свидетельствует о преодолении санкционного давления и оправданности курса на Союзное государство.

Основа - не просто торговля, а промышленная кооперация, локализация производств и сервисные центры. С Санкт-Петербургом товарооборот уже превысил 3 млрд и планируется 4. Питерские порты после потери прибалтийских принимают 14-15 млн т белорусских экспортных грузов в год. О потенциале, исторических связях и балансе интересов рассказала аналитик Юлия Абухович в "Актуальном интервью".

Рост товарооборота говорит о том, что Беларусь и Россия нашли точки соприкосновения и взаимодополняющие элементы. "Мы преодолели санкционное давление. Увеличение товарооборота свидетельствует о том, что развиваемся не только мы, но и Россия как стратегический партнер вкладывает и получает дивиденды. Ставка на Союзное государство полностью оправдала себя", - подчеркнула эксперт.

Основа сотрудничества - не простой товарооборот, а промышленная кооперация и локализация. "Продукция с высокой добавленной стоимостью, совместные производства, рабочие места, сервисные центры и станции обслуживания - это гармонично влияет на развитие обоих государств. Беларусь исторически была недотационной республикой, производила востребованную продукцию. Сборочный цех - это неплохо, он предполагает, что вы умеете делать все: узлы, компоненты, готовые изделия. Мы сохранили все, что было в Советском Союзе, и не остались на месте. Наши инвестиции позволили вырасти в самостоятельное государство, надежный бренд", - отметила Юлия Абухович.

Россия защищает внутренний рынок, но белорусская коммунальная и пассажирская техника ушла вперед по качеству. Санкции заставили наши предприятия раньше искать решения. "Мы чуть раньше поняли, что чтобы жить, надо развиваться. Сегодня наши предприятия выпускают современную, красивую технику с разными видами двигателей и хорошей проходимостью. Она востребована в столичных городах", - отметила аналитик.

После введения санкций и потери прибалтийских портов большая часть экспортных грузов - калийные удобрения и промышленная техника - переведена на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. "Оборот вырос до 14-15 млн т в год. Это серьезный показатель, который будет расти. Питеру выгодно с нами сотрудничать: постоянный товарооборот и загрузка. Мы везем грузы на экспорт и частично поставляем под потребности региона. Это взаимовыгодное сотрудничество", - резюмировала Юлия Абухович.