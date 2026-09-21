Юрий Климаш рассказал, какой подарок сделало "Крутогорье-Петковичи" к областным "Дожинкам"

19 сентября на Минщине отпраздновали "Дожинки-2026". О рекордах ОАО "Крутогорье-Петковичи" рассказал директор сельхозпредприятия Юрий Климаш в "Актуальном интервью".

"Дожинки" - это не только результат работы хлеборобов, но результат работы всех аграриев. "У нас были рекорды по намолотам зерна, а мы решили к областным "Дожинкам" и к 780-летию Дзержинска что-то поменять. Мы попробовали побить рекорд 2025 года по заготовке и уборке кукурузы на силос. У нас это получилось с помощью представителей "Гомсельмаша", все ребята пошли на этот рекорд самоотверженно и убрали за 12 часов 60 га кукурузы. Результат - 2715 т. Для белорусской техники и людей это очень достойный результат. И такой получился подарок в честь "Дожинок", - поделился собеседник.

Факт "Вклад предприятия ОАО "Крутогорье-Петковичи" в общий каравай Дзержинщины составил 27 %", - отметил Юрий Климаш.

"Дожинки" - кульминация агросезона, но работа после них не останавливается. Сейчас основной упор сделан на завершение сева и уборку кукурузы на силос. Продолжается и заготовка сенажа, а чуть позже планируется уделить особое внимание уборке кукурузы на зерно, чтобы еще больше восполнить белком рацион крупного рогатого скота.

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