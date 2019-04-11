Юрий Амбразевич избран главой Европейской экономической комиссии

Постпред Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в ЖеневеЮрий Амбразевич единогласно избран главой Европейской экономической комиссии. Представитель нашей страны в первый раз занял должность руководителя главного исполнительного органа - международной экономической организации системы ООН.



На неделе в Женеву на сессию Европейской экономической комиссии ездил глава белорусского МИД. Там Владимир Макей выступил с призывом усиливать роль организации, а также начать диалог между Европейским и Евразийским союзами.



