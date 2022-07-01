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Юрий Назаров: Белорусской промышленности удалось прирасти по многим направлениям, несмотря на санкционный прессинг
"Белорусской промышленности удалось прирасти по многим направлениям, несмотря на санкционный прессинг". Об этом в эксклюзивном интервью для проекта "Вопрос номер один" заявил вице-премьер Юрий Назаров.
Машиностроение Беларуси показывает рост
Крупные машиностроительные холдинги, которые в прошлом году первыми попали под каток санкций, нарастили объем производства не на склад, а под сформированные заказы. По полугодию этот показатель на БелАЗе ожидается более 150 %! Тракторный завод планирует выйти на уровень порядка 130 %, причем с конвейера сходят более сотни моделей техники для работы в агропромышленном секторе, а с модификациями под решение конкретных задач их будет более 200.
Самые передовые модели представлены на Форуме регионов Беларуси и России, который проходит в Гродно. Промышленность ищет новые ниши на рынке для переориентации экспортных потоков.
Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:
"Стоит задача: те рынки, которые для нас закрылись, переориентировать почти 16 миллиардов экспорта. Эти задачи стоят на Форуме регионов. Это реальная задача, которую надо выполнить", - отметил Назаров.
"Вопрос номер один" смотрите 2 июля в 19:00 на "Беларусь 1"
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в эту субботу выйдет в нестандартном формате. Четыре спикера - четыре вице-премьера расскажут о тех кирпичиках, которые формируют тот самый сильный и устойчивый фундамент нашей независимости. Экономика и социальная сфера, прорывы в промышленности и достижения медицины, о политике, в центре которой человек! Включайтесь завтра в 19:00.
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