Юрий Назаров посетил деревообрабатывающее предприятие "Фандок"

Повысить эффективность, увеличить товарооборот и модернизировать производство. Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров во время рабочей поездки в Бобруйск посетил деревообрабатывающее предприятие "Фандок". Здесь изготавливают фанеры, ДСП и мебель. Вице-премьер ознакомился с технологией производства и поставил задачу - как минимум вдвое нарастить объемы выпускаемой продукции. При этом основной упор - на развитие мебельного цеха - это одно из перспективных направлений. Пока что 60 % выпускаемых изделий составляет фанера. К слову, вся продукция предприятия "Фандок" реализуется в порядка 40 стран. 90 % мебели поставляется на рынки в Германию, Данию, Болгарию и другие страны.



Еще одна задача - увеличить объемы производства фанеры. Некоторые решения уже приняты - необходимо дополнительно установить сушильное оборудование. А на уже действующие прессы будет поставляться высушенный шпон. Таким образом, производство можно увеличить до 3,5 - 4 тысяч кубометров в год.