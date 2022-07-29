Юрий Назаров: Уход европейских торговых сетей - не потеря, а освободившаяся ниша для белорусских производителей продукции деревообработки

Когда европейский рынок отказался от нас, надо было 30 % переориентировать, не такая большая цифра. А если брать деревообработку, и в этой структуре мебельщики, так как мебель наша не под санкциями. Спокойно работать, искать иные рынки. Россия - огромный рынок под боком, и почему бы не пользоваться этим? Еще раз говорю, что европейский более маржинальный, но российский - это же продукция будет востребована. Ведь мы и раньше работали с Азией, с Ближним Востоком. Критично ли, что Европейский союз от нас отгородился? Тяжелей, дополнительные сложности возникли, но не критично это.

Главное направление сегодня - это диверсификация рынков и углубление на тех рынках и по увеличению емкости на тех рынках, которые есть. Это в первую очередь российский рынок, Казахстан, Азербайджан, там, где мы традиционно работали. Сегодня это самая главная задача. Мы спокойно работаем над расширением географии в РФ, потому что основная наша продукция - это МДФ, напольные покрытия. У нас серьезный рост уже был до этого намечен, и мы движемся. Там остановок нет: и Казахстан, и новые рынки стран Азии и Африки, над этим идет работа.

Ставку надо делать на такую продукцию, как мебель. Для этого у предприятий, в том числе Гомельдрев, есть все: собственное сырье, модернизированное производство, опытный персонал. Кроме того, сейчас деревообрабатывающие предприятия страны осваивают новые рынки в странах Азии и Африки. Также, подчеркнул Юрий Назаров, нельзя забывать о традиционных для белорусской деревообработки рынках - Российской Федерации и других странах СНГ.