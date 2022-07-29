ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Юрий Назаров: Уход европейских торговых сетей - не потеря, а освободившаяся ниша для белорусских производителей продукции деревообработки

Над импортозамещением должны работать все отрасли: ведь это и новые возможности! Уход европейских торговых сетей - это не потеря, а освободившаяся ниша для наших производителей продукции деревообработки и мебели. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров в ходе посещения ОАО "Гомельдрев".

В деревообработке достаточно резервов для укрепления позиций на внутреннем и внешнем рынках.

Вице-премьер ознакомился с работой предприятия, резервами для наращивания объемов производства выпускаемой продукции, увеличения поставок на экспорт и удовлетворения внутреннего спроса. По словам Юрия Назарова, у деревообрабатывающих и мебельных предприятий Беларуси достаточно резервов и потенциала, чтобы нивелировать потери от ухода европейских партнеров и укрепить позиции на внутреннем и внешнем рынках.

белорусская мебель

Ставку надо делать на такую продукцию, как мебель. Для этого у предприятий, в том числе Гомельдрев, есть все: собственное сырье, модернизированное производство, опытный персонал. Кроме того, сейчас деревообрабатывающие предприятия страны осваивают новые рынки в странах Азии и Африки. Также, подчеркнул Юрий Назаров, нельзя забывать о традиционных для белорусской деревообработки рынках - Российской Федерации и других странах СНГ.

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:
Когда европейский рынок отказался от нас, надо было 30 % переориентировать, не такая большая цифра. А если брать деревообработку, и в этой структуре мебельщики, так как мебель наша не под санкциями. Спокойно работать, искать иные рынки. Россия - огромный рынок под боком, и почему бы не пользоваться этим? Еще раз говорю, что европейский более маржинальный, но российский - это же продукция будет востребована. Ведь мы и раньше работали с Азией, с Ближним Востоком. Критично ли, что Европейский союз от нас отгородился? Тяжелей, дополнительные сложности возникли, но не критично это.

Геннадий Коротченко, гендиректор ОАО "Гомельдрев":
Главное направление сегодня - это диверсификация рынков и углубление на тех рынках и по увеличению емкости на тех рынках, которые есть. Это в первую очередь российский рынок, Казахстан, Азербайджан, там, где мы традиционно работали. Сегодня это самая главная задача. Мы спокойно работаем над расширением географии в РФ, потому что основная наша продукция - это МДФ, напольные покрытия. У нас серьезный рост уже был до этого намечен, и мы движемся. Там остановок нет: и Казахстан, и новые рынки стран Азии и Африки, над этим идет работа.Геннадий Коротченко

ОАО "Гомельдрев" - крупнейшее предприятие деревообрабатывающей промышленности Беларуси

Предприятие имеет полный цикл обработки древесины. Сегодня здесь производится более 300 видов мебели, более 150 образцов деревянных багетов, фанеры, плит МДФ, напольное покрытие, пиломатериалы и многое другое.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все