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Юрий Селиверстов: Налоговая нагрузка в 2023 году в Беларуси немного уменьшится
В следующем году расходы из госказны на социальную сферу увеличат на 17,5 %. Таким образом, вырастет финансирование образования, здравоохранения, больше денег запланировано на зарплаты бюджетников, пенсии и пособия.
Все обязательства по выплатам и надбавкам будут выполнены и в этом году. Экономика начала активно восстанавливаться, значит, доходы в общей копилке будут расти и тем самым сокращаться бюджетный дефицит.
Регионам, которым в декабре нужно подставить финансовое плечо, помогут из резервного фонда Президента. Такой механизм заложен в основном финансовом документе, Президент поддержал предложение правительства. С учетом текущих поступлений доходов в бюджет, резервный фонд сформирован в объемах, достаточных для всех выплат.
Об этом рассказал министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов. Также уточнил, стоит ли в следующем году белорусам ждать утяжеления налогового бремени.
"В целом, если смотреть на все эти меры, которые мы принимали на протяжении ряда лет, они такого отложенного плана. И налоговая нагрузка даже немножко уменьшится, несмотря на то, что мы предлагаем увеличить на 2 процентных пункта налог на прибыль", - отметил Селиверстов.
Т.е. те, у кого есть прибыль, будут платить налог. А вот те, у кого прибыли нет по разным причинам, им платить ничего не придется.
К слову, в 2022 году были увеличены налоговые вычеты по машинам и оборудованиям - 40 %. По зданиям и сооружениям - 20 %.
Фото:БелТА
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