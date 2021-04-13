Юрий Селиверстов о состоянии финансовых дел в республиканском бюджете

Дефицит республиканского бюджета в I квартале составил около 1 млрд 700 млн рублей. О состоянии финансовых дел рассказал сегодня профильный министр. По словам Юрия Селиверстова, мы находимся в плановых параметрах, бюджет был изначально сформирован с дефицитом. Во многом это связано с расходами на лечение от COVID (видео).