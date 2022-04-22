Юрий Селиверстов в проекте "Разговор у Президента" сегодня вечером

Бюджет-2022. Какие меры принимает Минфин, чтобы не допустить бреши в бюджете? На какую поддержку могут рассчитывать предприятия в условиях санкций? Какие статьи бюджета останутся неприкосновенными при любом развитии событий и каким будет следующий шаг в дедолларизации финансовой сферы? Об этом и многом другом министр финансов Юрий Селиверстов в проекте "Разговор у Президента" сегодня после "Панорамы".