Ювелирный маркетплейс планируют запустить Беларусь и Россия

Минск и Москва планируют запустить ювелирный маркетплейс в 2024 году. Электронная площадка для продажи драгоценностей разрабатывается министерствами финансов Беларуси и России совместно с Евразийским банком развития. Пилотный запуск запланирован на март.

Покупатель сможет найти нужный ему товар, не переходя на сайт магазина, сравнить цены, сделать выбор и, самое главное, в короткие сроки и гарантированно получить свой товар.

В планах - подключить со временем ОАЭ, Вьетнам, Таиланд и Китай.