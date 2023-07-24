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Ювелирный маркетплейс планируют запустить Беларусь и Россия
Минск и Москва планируют запустить ювелирный маркетплейс в 2024 году. Электронная площадка для продажи драгоценностей разрабатывается министерствами финансов Беларуси и России совместно с Евразийским банком развития. Пилотный запуск запланирован на март.
Покупатель сможет найти нужный ему товар, не переходя на сайт магазина, сравнить цены, сделать выбор и, самое главное, в короткие сроки и гарантированно получить свой товар.
В планах - подключить со временем ОАЭ, Вьетнам, Таиланд и Китай.
Фото: pixabay.com
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