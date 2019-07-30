Южные хозяйства Центрального региона - лидеры по намолоту и по урожайности

Уборочная в Беларуси в самом разгаре. Обработано уже более 40 % площадей. Южные хозяйства Центрального региона - лидеры, как по намолоту, так и по урожайности. С гектара убирают 81 центнер. Там параллельно с жатвой готовят площади под озимые - освобождают поля от соломы, чтобы приступить к внесению минеральных удобрений и пашне. Технику задействуют по максимуму, ведь скоро начнется и третий укос трав.



А на востоке страны активно убирают лен. В Могилевской области ждут урожай в 28 тысяч тонн тресты, часть сырья отправят на Оршанский льнокомбинат.