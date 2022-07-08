Южные регионы Беларуси вступили в гонку за хлеб

Мы прекрасно понимаем, что именно зерновая группа для нас - это безопасность нашего предприятия, это продовольственная безопасность, страховая подушка. 23 комбайна будут участвовать в уборке, экипажи подобраны. Есть определенные запасы топлива.

Николай Долич, директор РУП "Белоруснефть-Особино"