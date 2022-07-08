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Южные регионы Беларуси вступили в гонку за хлеб
Собрать без потерь и вовремя. В Беларуси начинается уборочная кампания. Сейчас продовольствие и стабильный заработок ценятся больше золота. На этом в последнее время делает акцент Президент Беларуси. Первыми в гонку за хлеб вступили южные регионы страны.
Так, в Гомельской области одиннадцать из восемнадцати районов приступили к жатве озимого ячменя. Потерь избежать позволяет энергонасыщенная техника.
Мы прекрасно понимаем, что именно зерновая группа для нас - это безопасность нашего предприятия, это продовольственная безопасность, страховая подушка. 23 комбайна будут участвовать в уборке, экипажи подобраны. Есть определенные запасы топлива.
На озимом ячмене сосредоточены и хлеборобы столичного региона. По данным Минсельхозпрода, эту культуру уже убрали на более чем 8,5 тысячи гектаров. По прогнозам специалистов, массовая уборка зерновых начнется не раньше середины месяца. Задача на 2022-й: урожая должны собрать порядка 9-10 миллионов тонн.
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