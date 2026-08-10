За 20 лет энергоемкость ВВП Беларуси снизилась на 54 %

Краткий пересказ от ИИ

Энергоемкость ВВП Беларуси за 20 лет снизилась на 54 %. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель директора Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Леонид Полещук, пишет БЕЛТА.

Беларусь идет по пути развития экономики за счет повышения ее энергоэффективности. "За 20 лет энергоемкость валового внутреннего продукта Беларуси снизилась на 54 %. Это лучший показатель среди стран ЕАЭС. Для сравнения: за этот же период Россия снизила энергоемкость на 35 %, а Казахстан - на 40 %", - сказал Леонид Полещук.

Кроме того, реконструкция воздухоочистительных установок в ОАО "Гродно Азот" позволила снизить энергопотребление на 40 %. ОАО "Кричевцементношифер" сократило потребление энергоресурсов на 3,8 %, а замена холодильного оборудования на предприятии "Интеграл" позволила снизить удельное энергопотребление на 21 %.

По словам замдиректора, в Беларуси электропотребление увеличивается за счет реализации межотраслевого комплекса мер. В нем определены направления по повышению эффективности экономики через увеличение потребления электроэнергии и уход или замещение закупаемого природного газа. До 2035 года планируется увеличить электропотребление на 4,8 млрд кВт.ч. "Работа в этом направлении идет успешно: уже сейчас электропотребление увеличилось примерно на 2 млрд кВт.ч. Это вклад в экономику", - пояснил он.

В Беларуси уделяется внимание строительству и реконструкции электрических систем, их модернизации, снижению технологических потерь, цифровизации управления режимом генерации энергопотребления, а также повышению устойчивости энергосистем в период максимальных нагрузок. В стране действует государственная программа "Устойчивая энергетика и энергоэффективность" на 2026-2030 годы. Она предусматривает снижение энергоемкости на 4 %, повышение энергетической самостоятельности до 33 % и увеличение использования местных топливно-энергетических ресурсов.

Леонид Полещук добавил, что департамент совместно с Институтом энергетики НАН Беларуси работает над концепцией внедрения локальных систем электроотопления до 2035 года. "Результатом этой работы может стать государственный стандарт по сезонной энергоэффективности. Его возможное введение запланировано на 2027-2028 годы", - отметил он.