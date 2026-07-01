За 30 лет товарооборот Беларуси и Китая вырос в 150 раз

За 30 лет белорусско-китайский товарооборот вырос в 150 раз. Для Поднебесной Минск является надежным партнером: от создания промышленной кооперации и образовательных проектов до поставки качественной продукции.

Востоковед Анастасия Муравьева, говоря о сотрудничестве двух стран, отметила один факт: "Беларусь - первая страна СНГ, которая была аккредитована на поставку говядины в Китай. И это говорит о высоком уровне доверия китайских партнеров к Беларуси".

quote Китайский рынок не простой. Сюда недостаточно поставлять только качественный товар. Нужно, чтобы Китай видел в поставщике надежного партнера, который готов формировать долгосрочные отношения, долгосрочное партнерство и гарантировать качество продукции. Анастасия Муравьева

"В 2025 году Китай стал вторым торговым партнером в Беларуси. Его обогнала только Россия. Торговый оборот между двумя странами составил почти 10 млрд долларов. Если отмотаем на 30 лет назад, когда только были установлены дипломатические отношения, эта цифра выросла почти в 150 раз", - отметила она.