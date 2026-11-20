За время санкций, введенных против белорусского государства за последние несколько лет, Беларусь многому научилась. Первый замминистра экономики Беларуси Иван Вежновец в "Актуальном интервью" оценил выполнение программы импортозамещения в 2026 году.

Импортозамещение - системная работа правительства, которая проводится уже не один год. Основная цель, используя белорусские компетенции, создавать востребованные товары в собственной стране и на мировом рынке и удовлетворять потребности в промежуточном потреблении в производстве у белорусов.

"Мы каждый год формируем планы мероприятий по импортозамещению по отраслям. Общий объем импортозамещающей продукции, который планируется в рамках этой работы, превышает 30 млрд долларов США. Это рост больше чем на 3 % по отношению к уровню 2025 года. По итогам девяти месяцев 2026-го, в Беларуси уже произведено импортозамещающей продукции на более чем 26 млрд долларов. Это порядка 87 % к плану года", - привел цифры первый замминистра экономики Беларуси.

Производство в Беларуси идет по опережающему графику по отношению к поставленным планам. "Если сравнивать с 2025 годом, то динамика положительная - мы произвели на 20 % больше импортозамещающей продукции, чем за аналогичный период 2025-го", - сообщил Иван Вежновец.

Фото: БЕЛТА