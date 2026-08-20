За полгода белорусы получили в банках 1 млрд рублей на отечественные товары

За первое полугодие 2026 года белорусские банки выдали больше кредитов на отечественные товары, чем за весь 2025 год. В январе - июне белорусы получили в банках 1 млрд рублей кредитов. Для сравнения: за весь 2025-й на эти цели было выдано 965 млн рублей.

По данным регулятора, в первом полугодии 2026-го доля таких кредитов в общем объеме потребительского кредитования составила 14,6 % при прогнозе на год не менее 12 %. Популярность таких кредитных продуктов постоянно растет.

В Нацбанке отмечают, что по-прежнему значительная часть из них выдается на покупку автомобилей, хотя во втором квартале доля автокредитов несколько снизилась.