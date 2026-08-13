За полгода иностранные инвесторы вложили в белорусскую экономику 5 млрд долларов

За первое полугодие 2026 года иностранные инвесторы вложили в реальный сектор белорусской экономики 5 млрд долларов. По данным Белстата, в сравнении с прошлогодним периодом этот показатель увеличился на 800 млн.

Поступление прямых иностранных инвестиций за полгода составило 3,8 млрд долларов, или 75 % от всех поступивших иностранных вложений.

Заметно вырос и объем инвестиций из Беларуси за рубеж: за январь - июнь он составил 3,6 млрд долларов. Для сравнения: год назад этот показатель был на уровне 2,5 млрд.