За счет чего Беларусь может нарастить поставки молочных продуктов на рынок Китая, рассказали в НАН

Огромный интерес к сотрудничеству с Беларусью со стороны разных стран мира отмечают эксперты. Традиционным вектором такого взаимодействия становится развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности.

Востребованы у зарубежных партнеров белорусские технологии и компетенции: наша страна за годы независимости не только сохранила накопленный опыт, но и приумножила достижения.

В сфере АПК динамично развивается взаимодействие Минска и Пекина. Китай уверенно занимает второе место в географии белорусского экспорта. И этот рынок весьма перспективный. Фокус расширяется от взаимных поставок до глубокой научной и производственной кооперации.

Светлана Кондратенко

Светлана Кондратенко, замдиректора Института системных исследований в АПК НАН Беларуси:

"Рынок молочной продукции Китая будет ежегодно прирастать на 4 %. Это означает, что в перспективе у отечественных товаропроизводителей есть все возможности для того, чтобы нарастить поставки на китайский рынок не только сухих молочных продуктов, но и продуктов с более высокой добавленной стоимостью. А в перспективе и производить такие продукты на совместных белорусско-китайских предприятиях под собственным брендом. Особую роль играет поддержка и личное участие главы государства в проведении переговоров с зарубежными делегациями - такой подход демонстрирует открытость к сотрудничеству и сильный авторитет на международной арене".

Продовольственная безопасность - сфера сотрудничества Минска и Джакарты. Диалог между странами заметно активизировался в последнее время благодаря лидерам государств. Растет торговля и взаимный интерес. Индонезия заинтересована в поставках нашей молочной и мясной продукции, а также настроена на расширение ассортимента. Ставку партнеры делают и на белорусскую технику.

Индонезия является крупнейшей экономикой Юго-Восточной Азии с населением почти 290 млн человек, и выход на этот рынок открывает перед белорусскими производителями долгосрочные возможности. К тому же Индонезия - ключевой игрок в АСЕАН, а это рынок почти в 700 млн человек.