За 2022 год белорусы купили меньше дорогостоящих товаров и автомобилей, чем обычно

Розничный товарооборот в Беларуси за 2022 год составил 96,3 % от уровня 2021 года. Почему люди стали меньше покупать и могут ли опустеть полки наших магазинов из-за ухода отдельных иностранных производителей? На эти вопросы в эфире ток-шоу "Экономическая среда" ответила исполнительный директор некоммерческого объединения "Ассоциация розничных сетей" Наталья Шаблинская.

В группе продовольственных товаров снижение практически не произошло, а вот непродовольственные товары белорусы стали покупать меньше, рассказала эксперт.

"Это связано с покупательской возможностью. В определенные периоды времени люди просто задумались, как жить дальше, как экономно подходить к своему бюджету. Также не очень хорошо влияет на торговлю так называемая цыганская почта, когда один показал пример и все за ним побежали", - пояснила Наталья Шаблинская.

Но при этом она заверила, что нет никаких проблем с поставками товаров в розничную сеть. Есть товарные запасы на складах. Есть серьезные и продуманные альтернативные поставщики.

"В продовольственном сегменте снижение покупательской активности практически не произошло. Основное снижение было в непродовольственной группе товаров. И самую большую долью здесь составили автомобили и дорогостоящие товары", - дополнил коллегу министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

2022 год был нестандартным. Случились СВО, усиление санкций и прочие геополитические штормы. И люди просто поменяли свое психологическое поведение, отметил министр. Они стали больше покупать товаров ежедневного спроса, в том числе недорогих, и откладывать длинные инвестиционные покупки на потом. "Поэтому здесь чистая психология. И я думаю, что мы эти вопросы уже в текущем году компенсируем", - подытожил Алексей Богданов.