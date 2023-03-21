За 2022 год экспорт белорусских товаров в Китай практически удвоился, передает БЕЛТА.

"За прошлый год экспорт наших товаров в Китай практически удвоился. На мой взгляд, это лучшая демонстрация востребованности белорусской продукции. Интерес отечественных предприятий к растущему и емкому китайскому рынку также увеличивается. В прошлом году мы значительно приросли по мясу птицы (в 3 раза), рапсовому маслу (в 3,1 раза), молоку и сливкам (в 1,4 раза), лесоматериалам (в 1,6 раза). В настоящее время на поставки в Китай аккредитовано 148 белорусских производителей по 171 категории товаров", - сказала Алеся Абраменко, заместитель министра экономики.

В число основных позиций экспорта также входят калийные удобрения, целлюлоза, интегральные схемы, полиамиды и др.

"Что касается сферы услуг, то фактически внешняя торговля услугами с Китаем формируется пятью видами: это транспортные, строительные, образовательные, ИКТ, прочие деловые услуги. Необходимо отметить, что за прошлый год отмечается прирост по услугам в области туризма, культуры и отдыха, даже несмотря на затяжной период пандемии", - отметила заместитель министра.

По ее словам, на финальной стадии - подготовка проекта соглашения о торговле услугами и осуществлении инвестиций между Беларусью и Китаем, которое позволит оптимизировать отдельные торговые процедуры, создать зону свободной торговли услугами между двумя странами. "По сути, мы стали еще на шаг ближе к подписанию основного документа. Планируем, что это знаковое событие произойдет в текущем году", - сообщила она.