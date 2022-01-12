За 30 лет Беларусь и Китай реализовали не менее 25 проектов в промышленности и энергетике

Для Беларуси Китай особо важный стратегический партнер и это доказано десятилетиями. В Минске сегодня проходит международная научно-практическая конференция, посвященная 30-летию установления дипотношений двух стран.



Как подчеркнул первый вице-премьер Николай Снопков, в сжатые сроки сотрудничество между Беларусью и КНР перешло от просто дружественного до всестороннего стратегического партнерства. На протяжении последних трех десятилетий наши страны, несмотря на разницу в масштабах, решали одну и ту же задачу - как построить государство, эффективно решающее вопросы социального развития на основе исторических традиций и современных технологий.



Международная научно-практическая конференция прошла в БГУ и собрала ученых, экспертов, а также послов Беларуси, в разные годы аккредитованных в Китае. Исследователи представили более десяти научных докладов об аспектах развития двусторонних отношений в области дипломатии, политики, экономики, науки, образования. За 30 лет реализовано не менее 25 проектов в промышленности и энергетической сфере. В стадии реализации 4 проекта на сумму около 2,5 миллиарда долларов.