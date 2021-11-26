За 5 лет Беларусь и Армения увеличили товарооборот в 2,5 раза

Беларусь и Армения планируют наращивать взаимную торговлю. О перспективах говорили на заседании межправительственной белорусско-армянской комиссии. Стороны констатируют, у государств есть резервы для дальнейшего роста. По итогам минувшего года двусторонний товарооборот - более 80 миллионов долларов (это плюс 13 % к 2019). Основные приоритеты торгово-экономического сотрудничества - укрепление позиций наших экспортеров, расширение товаропроводящей сети, сотрудничество в области сельского хозяйства, науки и технологий. Также наблюдаем и рост армянских инвестиций в Беларусь.



По объему белорусского экспорта Армения традиционно входит в топ-50 основных торговых партнеров нашей страны.