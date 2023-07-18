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За 6 месяцев объем экспорта увеличился на 87 % - стабильный рост на белорусском рынке грузоперевозок
Стабильный рост наблюдается на белорусском рынке грузоперевозок - за 6 месяцев объем экспорта увеличился на 87 %, положительную динамику демонстрирует и импорт.
Львиную долю экспорта обеспечивают поставки в Россию. При этом активно набирают оборот азиатские направления: четырехкратный рост показывает Турция, Узбекистан и Грузия. Всплеск перевозок зафиксирован также в Казахстан и Армению.
Что касается перевозок из других стран в Беларусь, в первом полугодии особенных колебаний не наблюдается (+4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Второй квартал оказался на 16 % успешнее первого. Мы видим резкое снижение товарооборота по европейским направлениям, которое компенсируется за счет других стран: поставки из России подросли на 7 %, существенно прибавил Казахстан (+68 %).
Вместе с тем растет и спрос на перевозки на внутреннем рынке. За полгода количество заявок выросло более чем вдвое.
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