За 6 месяцев объем экспорта увеличился на 87 % - стабильный рост на белорусском рынке грузоперевозок

Что касается перевозок из других стран в Беларусь, в первом полугодии особенных колебаний не наблюдается (+4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Второй квартал оказался на 16 % успешнее первого. Мы видим резкое снижение товарооборота по европейским направлениям, которое компенсируется за счет других стран: поставки из России подросли на 7 %, существенно прибавил Казахстан (+68 %).

Татьяна Солдатенко, директор компании -представителя международной биржи автомобильных грузоперевозок