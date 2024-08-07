За 7 месяцев БУТБ наторговала на 6,8 млрд рублей. Выяснили, какие страны в пятерке партнеров и самые продаваемые товары

Александр Башлий, начальник управления Белорусской универсальной товарной биржи: Доля экспортных сделок на бирже постоянно растет, если 2 года назад она составляла порядка 20 %, тот сейчас показатель 32 %. Для нас открываются неплохие регионы: Южная Корея, Индия, Ирак, Иран и другие. Мы постоянно работаем над тем, чтобы к нам приходили новые страны и принимали участие в биржевых торгах. Мы видим, что объемы, которые реализовывались в одни страны, продаются в страны Юго-Восточной Азии.