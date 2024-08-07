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За 7 месяцев БУТБ наторговала на 6,8 млрд рублей. Выяснили, какие страны в пятерке партнеров и самые продаваемые товары
Новые приоритеты и ключевые рынки. Белорусская универсальная товарная биржа подвела итоги работы за 7 месяцев. Так, товарооборот вырос более чем в полтора раза к такому же периоду прошлого года. Общая цифра вплотную приблизилась к 7 млрд рублей. Биржевой экспорт сменил вектор с Запада на Восток. Сегодня в пятерке основных партнеров - Россия, Китай, Азербайджан, Узбекистан и Казахстан. Растет активность компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Грузии, Армении. К работе на белорусской площадке также подключились Кения, Монголия, Ливан. В топе самых продаваемых за рубеж белорусских товаров - молочная продукция и пиломатериалы.
Александр Башлий, начальник управления Белорусской универсальной товарной биржи: Доля экспортных сделок на бирже постоянно растет, если 2 года назад она составляла порядка 20 %, тот сейчас показатель 32 %. Для нас открываются неплохие регионы: Южная Корея, Индия, Ирак, Иран и другие. Мы постоянно работаем над тем, чтобы к нам приходили новые страны и принимали участие в биржевых торгах. Мы видим, что объемы, которые реализовывались в одни страны, продаются в страны Юго-Восточной Азии.
Сделки на бирже при экспорте молочной продукции будут проходить по-новому
Сделки на бирже при экспорте молочных товаров будут проходить по-другому. Вводится такой механизм, как биржевые адресные сделки. Ожидается, что это позволит повысить эффективность и прозрачность торговли. Идея была поддержана правительством. Нововведение стартует с 9 августа.
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