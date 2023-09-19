3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
За 8 месяцев 2023 года ВВП Беларуси составил 103,1 %
В Беларуси ускорились темпы роста экономики. Это подтверждают конкретные цифры. За 8 месяцев года ВВП составил 103,1% (цифра даже выше прогноза).
Минэкономики 19 сентября прокомментировало основные тенденции. Рост планомерно продолжается. Август прибавил еще 0,2 %. В зоне роста более 80 % всей экономики. В "зеленой зоне" находятся основные виды деятельности, за исключением сельского хозяйства. Это закономерно и объясняется тем, что перестал действовать фактор опережающих темпов уборки урожая, объяснили в правительстве. Главные драйверы ускорения ВВП остались традиционными.
Растет и потребительская активность. Этому способствует в том числе рекордно низкая инфляция. Для справки: в августе вообще зафиксирована дефляция (это снижение цен). Главным образом за счет продовольствия и плодоовощной продукции.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Эта разработка сможет спасти жизнь: курсант УГЗ МЧС Беларуси изобрел новый ствол для пожаротушения
Игроки женского футбольного клуба "Минск" поделились эмоциями после общения с Александром Лукашенко
Глава МИД Беларуси предложил Евросоюзу современные пути решения миграционного кризиса
Первый снег в Беларуси остался только на фото в социальных сетях
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября