За 8 месяцев 2023 года ВВП Беларуси составил 103,1 %

В Беларуси ускорились темпы роста экономики. Это подтверждают конкретные цифры. За 8 месяцев года ВВП составил 103,1% (цифра даже выше прогноза).

Минэкономики 19 сентября прокомментировало основные тенденции. Рост планомерно продолжается. Август прибавил еще 0,2 %. В зоне роста более 80 % всей экономики. В "зеленой зоне" находятся основные виды деятельности, за исключением сельского хозяйства. Это закономерно и объясняется тем, что перестал действовать фактор опережающих темпов уборки урожая, объяснили в правительстве. Главные драйверы ускорения ВВП остались традиционными.