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За 8 месяцев 2023 года ВВП Беларуси составил 103,1 %

В Беларуси ускорились темпы роста экономики. Это подтверждают конкретные цифры. За 8 месяцев года ВВП составил 103,1% (цифра даже выше прогноза).

Минэкономики 19 сентября прокомментировало основные тенденции. Рост планомерно продолжается. Август прибавил еще 0,2 %. В зоне роста более 80 % всей экономики. В "зеленой зоне" находятся основные виды деятельности, за исключением сельского хозяйства. Это закономерно и объясняется тем, что перестал действовать фактор опережающих темпов уборки урожая, объяснили в правительстве. Главные драйверы ускорения ВВП остались традиционными.

Растет и потребительская активность. Этому способствует в том числе рекордно низкая инфляция. Для справки: в августе вообще зафиксирована дефляция (это снижение цен). Главным образом за счет продовольствия и плодоовощной продукции.

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