За 9 месяцев экспорт белорусских товаров в Московскую область составил более 2 миллиардов долларов

Развитие молочной отрасли сегодня одна из главных тем в Московской области. В Красногорске открывается V Международный агропромышленный молочный форум. Министры, руководители предприятий и потенциальные инвесторы из России и других стран обсудят перспективы и проблемы развития отрасли, презентацию инвестпроектов, а также развитие международных связей. Для Беларуси Московская область на первом месте среди российских регионов. За 9 месяцев этого года экспорт белорусских товаров составил более двух миллиардов долларов. Среди них 15 % приходится на экспорт молочной продукции.