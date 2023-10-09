За год безработица в ЕАЭС сократилась на 15 %

Безработица в Евразийском экономическом союзе за год сократилась на 15 %, сообщает БЕЛТА .

"Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец августа 2023 года составила 892,9 тыс. человек, сократившись на 15 % по сравнению с аналогичной датой 2022 года", - отметили в пресс-службеЕвразийской экономической комиссии.