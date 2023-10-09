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За год безработица в ЕАЭС сократилась на 15 %
Безработица в Евразийском экономическом союзе за год сократилась на 15 %, сообщает БЕЛТА.
"Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец августа 2023 года составила 892,9 тыс. человек, сократившись на 15 % по сравнению с аналогичной датой 2022 года", - отметили в пресс-службеЕвразийской экономической комиссии.
"Таким образом, количество безработных составляет 0,9 % численности рабочей силы. В 2022 году этот показатель составлял 1,1 %", - добавили в ЕЭК.
Фото: БЕЛТА
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