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За июль международные резервные активы Беларуси увеличились на 182 млн долларов

В Беларуси выросли золотовалютные резервы почти до 8 млрд долларов в эквиваленте, сообщает Национальный банк. На 1 августа они увеличились на 2,3 %.

За июль международные резервные активы увеличились на 182 млн долларов после снижения в июне на 1 %.

Фото: pexels.com

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